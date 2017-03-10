На пост худрука Русского театра претендуют уже 16 кандидатов

В пятницу, 10 марта, истекает срок подачи заявлений на пост художественного руководителя Русского театра Эстонии. На данный момент в конкурсе участвуют 16 кандидатов, сообщила "Актуальная камера".

Ранее в интервью корреспонденту службы новостей "Радио 4" директор Русского театра Тыну Ленсмент сказал, что разглашать информацию о том, кто конкретно подал заявления, он не будет, сославшись на правила проведения конкурса.

"Да, срок подачи заявлений истекает сегодня. Но с учетом того, что участники могут быть и из России, комиссия подождет еще несколько дней, прежде, чем приступать к вскрытию конвертов", - добавил председатель совета Русского театра Яак Аллик.

В состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать нового худрука, вошли Тыну Ленсмент (председатель), актриса Екатерина Кордас (доверенное лицо Русского театра), генсек Театрального союза Эстонии Рийна Вийдинг, а также члены совета Русского театра Яак Аллик и Евгений Голиков.

По словам Аллика, вскрытие конвертов, скорее всего, произойдет 16 марта.

В настоящее время пост худрука занимает Игорь Лысов, который также намерен принять участие в конкурсе.