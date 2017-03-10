Зарегистрированная безработица выросла за месяц на 4%

Показатель зарегистрированной безработицы в Эстонии в феврале ожидаемо вырос, и в конце месяца было 32 132 зарегистрированных безработных или 5,0% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. В их числе было 7060 человек с пониженной трудоспособностью.

"В январе Касса по безработице начала проводить повторные оценки трудоспособности людей. Данные первых двух месяцев этого года показывают, что немного более чем половина тех, чью трудоспособность врачи-эксперты оценили как частичную, уже работают. Почти четверть людей, у которых была определена отсутствующая трудоспособность, также работают", – отметил председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел.

В итоге по сравнению с прошлым месяцем показатель зарегистрированной безработицы вырос почти на 4%, а в сравнении с тем же периодом прошлого года зарегистрированная безработица все-таки остается на более низком уровне. В феврале продолжился рост зарегистрированной безработицы среди людей с пониженной трудоспособностью, и под влиянием сезонных изменений также вырос показатель остальных зарегистрированных безработных.

В феврале самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был по-прежнему в Ида-Вирумаа (11,1%) и Валгамаа (8,6%), а самый низкий уровень был в Харьюмаа (3,5%) и Тартумаа (4,1%). В конце февраля большую часть работающих до регистрации в качестве безработных составили неквалифицированные рабочие (23%), квалифицированные рабочие и ремесленники (19%) и работники сферы торговли и услуг (17%).

В течение февраля в Кассу по безработице было добавлено на 7% меньше новых предложений о работе, чем в прошлом месяце, и на 14% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В течение месяца было добавлено 4209 новых предложений о работе. В течение месяца общее число переданных рабочих мест составило 8550. Больше всего предложений было для квалифицированных рабочих и ремесленников (24%), работников сферы торговли и услуг (24%) и для операторов и сборщиков станков и оборудования (17%).

В феврале с помощью Кассы по безработице нашли работу или занялись предпринимательством 3026 человек (в их числе 443 человека с пониженной трудоспособностью).

Касса по безработице выплатила в феврале страховое возмещение по безработице 11 274 безработным или 32% от числа всех зарегистрированных в течение месяца безработных. Средний размер возмещения за полный календарный месяц составил 429 евро, и всего на возмещения было выплачено более 4,1 млн евро. Приблизительно в размере 151 евро пособие по безработице получили в феврале 7568 человек или 21% от числа всех зарегистрированных в течение месяца безработных.

Страховое возмещение по сокращению в феврале было назначено 507 лицам. Средний размер назначенного в феврале возмещения составил 1780 евро, и общая сумма возмещений составила более 942 000 евро.

Возмещение по причине неплатежеспособности работодателя Касса по безработице назначила в феврале 111 лицам. Средний размер назначенного возмещения составил 2558 евро и на возмещения было выплачено в феврале более 325 000 евро.

В феврале было подано 4874 ходатайства об оценке трудоспособности. В течение месяца частичная трудоспособность была назначена 1829 и отсутствие трудоспособности 654 человеку, трудоспособность не снизилась у 699 ходатайствующих.

Статистика зарегистрированной безработицы основывается на административных данных или отражает количество тех безработных, которые зарегистрировались в кассе по безработице. Статистику общей безработицы, занятых и неактивных на рынке труда людей в Эстонии делает Департамент статистики, который проводит для этого ежеквартальное исследование рабочей силы.