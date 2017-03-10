Андрей Крашевский: Европейский союз переходит к разноскоростной интеграции

Евросоюз начинает склоняться к выходу из кризиса за счет перехода к модели разноскоростной интеграции, при которой члены сообщества будут свободны углублять сотрудничество друг с другом по определенным направлениям политики независимо от позиции других стран ЕС. Новый подход несет в себе как преимущества, так и риски, в том числе для стран Восточной Европы.

Первый ход сделал на прошлой неделе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который представил пять сценариев будущего развития европейской интеграции, условно озаглавленные "продолжать как раньше", "ничего, кроме единого рынка", "страны, которые хотят больше, делают больше", "делать меньше, но более эффективно" и "делать вместе намного больше". Наряду с другими документами, эти сценарии должны сформировать основу для дискуссии о будущем ЕС после выхода из него Великобритании, которая должна к концу году привести к выработке конкретных решений.

Необходимость дискуссии о будущем ЕС, спровоцированная брекситом, давно назрела. Последние годы ситуация в сообществе последовательно ухудшалась. С 2010 года продолжается долговой кризис еврозоны. Поддержанные западными странами восстания против диктаторских режимов на Ближнем Востоке резко увеличили потоки беженцев и угрозы терроризма. В результате конфликта на Украине обострились отношения с Россией, а экономические санкции и контрсанкции нанесли дополнительный удар по экономикам многих европейских стран.

На этом фоне доверие к Евросоюзу среди граждан европейских стран значительно снизилось с одновременным резким ростом недовольства ситуацией в экономике, а место главных проблем прочно заняли иммиграция и терроризм. В политической сфере это привело к росту популярности евроскептиков. Реальность победы популистских сил и лозунгов была продемонстрирована на практике победой Дональда Трампа на выборах в США и решением Великобритании выйти из ЕС.

Хотя Еврокомиссия предложила на обсуждение пять сценариев, СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе сообщают, что в действительности она предпочитает один из них – "страны, которые хотят больше, делают больше", который иначе можно назвать разноскоростной интеграцией. Характерно, что руководство двух ключевых стран ЕС – Германии и Франции – также высказалось в поддержку этого сценария.

По сути, речь идет о том, что по определенным направлениям интеграции в ЕС сохранится и даже углубится единая политика, но по ряду вопросов в зависимости от обстоятельств члены сообщества будут свободны углублять сотрудничество друг с другом независимо от позиции других стран ЕС. Теоретически это позволит сохранить и укрепить те направления политики, которые пользуются универсальной популярностью (такие как четыре основных свободы ЕС, единая внешняя и оборонная политика, ЕС как основа мирного сосуществования европейских государств), одновременно устранив необходимость всегда достигать единый консенсус по вопросам, где между странами есть существенные разногласия.

Такой подход позволит нейтрализовать требования евроскептиков, вернув часть полномочий из Брюсселя на национальный уровень, продемонстрировать способность ЕС менять политику в зависимости от обстоятельств, не цепляясь за устаревшие догмы, а также повысить гибкость сообщества в реагировании на различные кризисы.

Хотя сторонники этого подхода указывают, что в ЕС и так используется разноскоростная интеграция, поскольку не все страны сообщества входят в еврозону или Шенгенское соглашение, речь в действительности идет о достаточно радикальных изменениях.

В случае реализации этого сценария ЕС откажется от концепции "все более тесного союза", лежавшего в основе интеграционного проекта на протяжении последних десятилетий. Кроме того, вполне вероятно, что разноскоростная интеграция будет способствовать формированию в Евросоюзе блоков стран с расходящимися интересами, провоцируя потенциальные конфликты. Наконец, такое внутреннее разделение может привести к различным категориям членства в сообществе, до настоящего времени основанного на равенстве.

Такой вариант особенно нежелателен для стран Восточной Европы, в частности, Эстонии. Включение в состав ЕС менее развитых восточноевропейских стран всегда было чревато проблемами, потому что единый рынок лучше всего работает, когда в него входят страны с примерно одинаковым уровнем развития. Негативные последствия членства в ЕС для Восточной Европы (массовый отток рабочей силы, стагнация не выдержавших конкуренции отраслей экономики) отчасти нивелировались крупными денежными вливаниями из структурных фондов, но в реформированном сообществе этот механизм может оказаться под вопросом.

В условиях разноскоростной интеграции богатые западноевропейские страны, которые являются основными донорами европейского бюджета, могут поставить выделение этих средств в зависимость от позиции стран-получателей по другим вопросам, например, приему беженцев, т.е. использовать их как рычаг влияния, на что уже с тревогой указали в правительстве Польши. Аналогичный подход может начать применяться и в ситуации, когда определенные страны захотят присоединиться к тому или иному блоку, двигающемуся "на более высокой скорости".

В результате возрастет роль Западной Европы в принятии решений в ЕС, а восточно-европейские страны, которые в целом заинтересованы в единстве Евросоюза, но по конкретным политическим вопросам часто придерживаются разных подходов и в силу географических и культурно-исторических особенностей ориентируются на разные центры силы, окажутся расколоты и их возможности влиять на процессы в ЕС сократятся.

Так или иначе, дискуссия о будущем ЕС будет проходить в напряженной обстановке из-за общего кризиса в ЕС и выборов в нескольких странах сообщества, в том числе в Германии и во Франции, где шансы на победу сохраняет лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, выступающая за резкое ослабление участия Франции в евроинтеграции вплоть до выхода из Евросоюза и евро. Не последнюю роль здесь придется сыграть сыграть и Эстонии, которая возглавит Совет ЕС во второй половине года и окажется в самом центре этих дебатов.