Полиция напомнила участникам движения об опасности пешеходных переходов

Вечером в четверг рядом с пешеходными переходами около Таллиннского университета, на Палдиском шоссе и на Пярнуском шоссе около больницы Magdaleena полицейские зарегистрировали семь нарушений.

В числе прочего патрульные полицейские зарегистрировали превышение скорости, а также выявили водителей, не уступивших дорогу пешеходам. Кроме того, побеседовали с пешеходами, которые пересекали дорогу в неположенном месте, передает ERR Uudised.

Руководитель патрульной службы кесклиннаского отделения полиции Таави Кирсс отметил, что места патрулирования были выбраны неспроста. Однако при полицейских участники движения вели себя разумно и общая картина была спокойной. "Водители останавливались и люди могли безопасно перейти на другую сторону. Приближаясь к пешеходному переходу, сбавляли скорость. Однако, я уверен, что если бы нас не было, картина была бы иной", – сказал он.

По словам полицейского, опасными также являются переходы, расположенные сразу после поворотов. "После поворота водители должны быть внимательными и следить, не собирается ли кто-то переходить дорогу. Кроме того, думать и о том, что если в одном ряду перед переходом автомобиль притормозил, то это означает, что на "зебре" человек", – сказал Кирсс.

Он добавил, что и в будущем полицейские продолжат усмирять движение на самых опасных перекрестках и переходах.