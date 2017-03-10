Юнкер: большинство стран ЕС не возражают против будущей "Европы разных скоростей"

Большинство стран ЕС не возражают против создания будущей "Европы разных скоростей" - такого развития Евросоюза, при котором каждая страна самостоятельно определяет степень интеграции в сообщество в зависимости от национальных интересов. Об этом заявил в пятницу председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на итоговой пресс-конференции саммита ЕС, передает ТАСС.

"Большинство стран ЕС не возражают против этого сценария. По сути, это то, что мы имеем сегодня. Например, из 28 стран ЕС лишь 19 входят в еврозону, но и внутри этих 19 стран только 10 готовы совместно ввести налог на финансовые транзакции", - сказал он. В качестве второго примера Юнкер привел Шенгенскую зону, в которую входят 22 из 28 стран ЕС (плюс четыре страны, не входящие в Евросоюз).

Он также подчеркнул, что реализация этого сценария никак не повлияет на будущее распределение бюджетных ассигнований ЕС.

Идея "Европы разных скоростей" (Европы "концентрических кругов" или "изменяющейся геометрии") появилась еще в прошлом веке и заключается в возможности сосуществования внутри ЕС государств, с разной степенью интегрированных в сообщество. Если еврооптимисты полагают, что в перспективе все страны ЕС обязательно должны стремиться выйти на максимально глубокий уровень интеграции внутри сообщества, то умеренные сторонники европейского проекта считают приемлемым принцип "разных скоростей" - когда каждая страна в долгосрочной перспективе выбирает глубину своей вовлеченности в европейский проект, исходя из национальных интересов и предпочитая сохранять отдельные направления (миграционная, монетарная политика, политика труда и занятости) под национальным контролем, а не под контролем Брюсселя.