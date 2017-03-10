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На следующей неделе синоптики обещают весеннюю погоду ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография. Автор: AFP/Scanpix
Разное
Разное

В середине следующей недели воздух в Эстонии прогреется до +9 градусов, однако ночью температура будет падать ниже нуля, сообщается на сайте Эстонского института метеорологии и гидрологии.

В ночь на субботу местами пройдет снег, мокрый снег и дождь. Днем усилится влияние области высокого давления, облачность рассеется. На востоке Эстонии в первой половине дня возможен мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью – от -2 до +1, днем – от 0 до +5 градусов.

В воскресенье осадков не ожидается, ветер слабый, западный. Температура воздуха ночью – от -1 до -7, днем – от 0 до +5 градусов.

В понедельник и вторник будет без осадков. Вечером во вторник усилится юго-западный ветер, скорость которого на побережье может достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью – от -1 до -7, днем – от 0 до +6.

В ночь на среду усилится влияние области низкого давления, пройдет дождь, мокрый снег. После обеда дожди прекратятся. Ветер умеренный, юго-западный, западный. Температура воздуха ночью – от -1 до +3, днем – от +4 до +9 градусов.

В четверг будет без осадков. Температура воздуха ночью – от -1 до +3, днем – от +4 до +9 градусов.

В пятницу местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью – от -1 до +3, днем – от +3 до +7 градусов.

Редактор: Ирина Киреева



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