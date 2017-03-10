В Тарту отметили 225-летие ученого Карла Эрнста фон Бэра

В Тарту сегодня вспоминали основателя эмбриологии Карла Эрнста фон Бэра. Память одного из самых известных тартуских ученых почтили семинаром, возложением цветом и премьерой оперы, посвященной юбиляру, передает "Актуальная камера".

Родившийся 225 лет назад Карл Эрнст фон Бэр оказал значительное влияние на развитие многих естественных наук, но в первую очередь – эмбриологии. Именно ему принадлежит открытие того факта, что развитие животных и высших растений начинается с яйцеклетки, а эмбрионы всех позвоночных предельно схожи между собой. Помимо этого, фон Бэр внес значительный вклад в такие области, как антропология и охрана живой природы.

Собравшиеся на мемориальный семинар исследователи подчеркнули актуальность работ эстонского ученого.

"Эти исследования до сих пор очень важны. Мы можем сказать, что он занимался таким направлением, как охрана природы в сегодняшнем смысле, что очень важно и актуально", – сказал историк науки, старший научный сотрудник ТУ и Университета естественных наук Эрки Таммиксаар.

За свою научную карьеру Карл Эрнст фон Бэр предпринял множество экспедиций – от Чудского озера до Средиземного моря. Из бассейна Каспийского моря ученый привез коллекцию моллюсков, остатки которой до сих пор хранятся в Петербурге, где фон Бэр долгое время работал в Академии наук.

Участники конференции также почтили память великого ученого, возложив цветы к монументу на холме Тоомемяги. Финальным аккордом дня стала премьера оперы, написанной специально к памятной дате.