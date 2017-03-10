Актуальная камера 10.03.2017 (18:00)

Программа журналистских расследований "Инсайт" телеканала ETV+ посетила курсы валютных трейдеров, изучив, что именно ждет людей, поверивших в обещание быстрого и высокого заработка, и столкнулась с классическим случаем мошенничества.
Евросоюз начинает склоняться к выходу из кризиса за счет перехода к модели разноскоростной интеграции, при которой члены сообщества будут свободны углублять сотрудничество друг с другом по определенным направлениям политики независимо от позиции других стран ЕС. Новый подход несет в себе как преимущества, так и риски, в том числе для стран Восточной Европы.
В Тарту сегодня вспоминали основателя эмбриологии Карла Эрнста фон Бэра. Память одного из самых известных тартуских ученых почтили семинаром, возложением цветом и премьерой оперы, посвященной юбиляру, передает "Актуальная камера".
Первая игра нового сезона Высшей лиги КВН Эстонии пройдет 11 марта в Центре русской культуры. Сезон откроют команды из Минска, Таллинна и Москвы.