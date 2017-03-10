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Россия сняла запрет на ввоз цветов и овощей из Турции ({{commentsTotal}})

Овощи. Автор: Фото: ERR
За рубежом
За рубежом

Правительство России сняло запрет на поставки некоторых видов овощей и цветов из Турции, говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

"В частности, исключены гвоздики, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров", - говорится в справке к документу, передает Русская служба Би-би-си.

Также в пятницу стало известно, что авиакомпания-лоукостер "Победа" с 21 апреля запускает регулярные рейсы из Москвы в турецкий курортный город Аланья. Оба сообщения были опубликованы незадолго до начала переговоров президентов двух стран, которые проходят в Москве в пятницу.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель перевозчика, полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. В настоящее время регулярного авиасообщения между Москвой и Аланьей нет.

1 января 2016 года на фоне ухудшения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз сельхозпродукции из Турции. В перечень, среди прочего, попали апельсины, мандарины, персики, клубника, а также томаты, огурцы, цветная капуста и брокколи.

Через несколько месяцев Россельхознадзор расширил список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из Турции, объяснив это заражением карантинными для России организмами.

В октябре Москва частично сняла эмбарго на турецкие сельхозтовары и разрешила ввоз ряда фруктов.

 

Редактор: Надежда Берсенёва



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