Finnair предложил пассажирам компромиссные варианты во время забастовки в аэропорту Хельсинки

Забастовка наземных служб финского аэропорта Хельсинки-Вантаа парализовала работу многих авиакомпаний, среди которых была и Finnair. В числе прочих были отменены рейсы из Хельсинки в Таллинн и обратно.

Кампания Finnair вынуждена была отменить более 100 рейсов.

"У нас два рейса туда и обратно между Хельсински и Таллинном, к сожалению, на них забастовка тоже повлияла. Мы предложили клиентам пересадку на другие маршруты и на другую дату. Также можно было выбрать другой вид транспорта. Например, пассажирам маршрута Таллинн-Хельсинки мы предложили либо место на следующем рейсе, либо на пароме. Некоторые из пассажиров согласились", – сказала начальник пресс-службы Finnair Пяйвит Толлквист.

Толлквист отметила, что забастовку с 15 до 19 часов проводили не сотрудники Finnair, а работники партнерской наземной компании, но их простой существенно повлиял на всех перевозчиков. Подробнее взаимосвязь объяснили в эстонской компании Nordica.

"В данном случае мы имеем дело с забастовкой не Finnair, а аэропорта Хельсинки-Вантаа, вернее, с внутренним протестом его дочерней компании, к которой присоединились несколько служб. Поскольку обслуживание настолько между собой интегрировано, то конфликт в одной маленькой организации влияет на очень широкий круг – авиакомпании, пассажиров и партнеров", – пояснил член правления Nordic Aviation Group Яан Тамм.

Четырехчасовой забастовкой служба безопасности финского аэропорта требует улучшения условий оплаты своего труда. Что делать пассажиру, обнаружившему, что работники аэропорта бастуют?

"Если мы говорим о забастовке в Хельсинки, то здесь авиакомпания дает четкие правила. Либо они возвращают клиенту стоимость билета, который он приобрел, либо же они предлагают ему альтернативу в тех рамках, которые они могут предложить. Они пытаются найти какой-то компромисс", – сказала турконсультант Carlson Wagonlit Travel Estonia Ирина Пийлберг.

Забастовка в финском аэропорту Хельсинки-Вантаа была проведена в самый час пик, когда в столицу Финляндии прибывают борта из разных точек Европы и Азии.