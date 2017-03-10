Керсти Кальюлайд обсудила с лидерами Ливана безопасность и дигитальное общество

Находящаяся в Ливане с визитом президент Керсти Кальюлайд на встречах с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьер-министром Саадом Харири обсудила темы безопасности и дигитального общества.

На встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном Кальюлайд поздравила президента со вступлением в должность и отметила способность Ливана справляться с серьезными вызовами в столь сложном регионе, сообщила канцелярия президента. "Эстония с радостью готова поделиться своим опытом и знаниями по построению дигитального общества", - сказала президент и пригласила представителей Ливана в Эстонию для знакомства с развитием эстонского информационного общества.

Аун на встрече поблагодарил Эстонию за вклад в обеспечение мира в рамках миссии ООН UNIFIL и выразил интерес к эстонскому опыту электронных выборов.

На встрече с премьер-министром Саадом Харири в фокусе находились вопросы безопасности, в том числе сирийский кризис и борьба с терроризмом и экстремистской группировкой ДАИШ. Президент и премьер-министр в том числе обсудили то, каким образом ЕС и широкая международная общественность могли бы совершать больший вклад в решение кризиса.

"Мы оба понимаем, что совместный вклад в развитие Ливана — это на самом деле вклад в международную безопасность и в нашу собственную безопасность. Поэтому происходящее в Ливане ни на секунду не оставляет нас безразличными", - сказала Кальюлайд.

Кальюлайд также встретилась в Бейруте с представителями организаций ООН, с которыми обсудила гуманитарную ситуацию в регионе и последствия обусловленного войной в Сирии миграционного кризиса.

"Эстония в течение последних четырех лет последовательно участвовала в разрешении миграционного кризиса в Ливане, в том числе финансово. Это небольшое государство, которому приходится справляться с огромным количеством беженцев в одном из самых сложных регионов мира. Положение сирийских беженцев и поддержка занимающегося им Ливана должны оставаться в фокусе международной общественности", - сказала Кальюлайд. По словам президента, в особом внимании нуждается положение сбежавших от войны детей, которым в сотрудничестве с международной общественностью следует гарантировать доступ к образованию, чтобы не возникало пропавшее поколение.

Президент в пятницу также встретилась со спикером парламента Ливана Набихом Берри.

В субботу Кальюлайд встретится с участвующими в миротворческой миссии ООН UNIFIL эстонскими военнослужащими.