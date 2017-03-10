Эстония снова примет на лечение украинских военных

Эстония и в этом году предложит пройти курс лечения и восстановления здоровья в медицинском центре "Сели" 30 раненым или травмированным военнослужащим Сил обороны Украины.

Об этом BNS сообщил пресс-секретарь Министерства обороны, отметив, что первая группа из пяти военнослужащих должна прибыть в Эстонию в середине апреля.

Расходы на проведение трехнедельного курса лечения и восстановления покроет из своего бюджета Министерство обороны Эстонии.

В 2015 году в Эстонии прошли лечебно-восстановительный курс девять украинских военнослужащих, а в 2016 году — 30 украинских солдат.