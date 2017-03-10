Новые требования к продаже безрецептурных лекарств вызывают вопросы у аптекарей

С пятницы аптекари обязаны уведомлять клиентов, покупающих лекарства без рецепта, не только о действии и составе препарата, но и о цене. Раньше подобная обязанность касалась только рецептурных лекарств, передает "Актуальная камера".

"Не все клиенты знают о своих правах, и аптекарь должен предоставить возможность разобраться. Аптекарь обязан консультировать клиента о том, как действует препарат, как его правильно использовать и хранить. Теперь к этому прибавится еще и обязанность информировать о наличии лекарств с более низкой ценой", – пояснила представитель Департамента лекарств Катрин Коллист.

Провизор и член правления союза аптек Эстонии Кристийна Сепп считает, что новые предписания могут сместить фокус общения аптекаря и клиента в худшую строну, ведь ставить акцент на цену лекарства – в корне неверно.

"Цель аптекаря – помочь пациенту правильным лечением, чтобы пациент принимал нужные лекарства в нужном количестве. Поэтому для нас непонятно, почему акцент делается на ценах", – отметила провизор Кристийна Сепп.

Проблему может вызвать и то, что не совсем ясно, как высчитывать более низкую стоимость, так как упаковка с меньшим количеством таблеток обойдется дешевле, а в большой упаковке цена таблетки ниже.

"Экономнее большая упаковка. Но есть ли в ней смысл? Ведь лекарства тоже портятся, это не еда, которую можно быстро съесть. И использовать таблетки нужно с умом", – добавила Сепп.

Новые требования к аптекам начали действовать с 10 марта.