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Проект Домов эстонского языка буксует из-за разногласий в коалиции ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Маргарита Мясникова, "Актуальная камера"

Дома эстонского языка стали яблоком раздора в правящей коалиции. Два министерства – культуры и образования – тянут одеяло на себя. Почему партии, входящие в правительство, так и не смогли договориться между собой, разбиралась репортер "Актуальной камеры".

Концепция Домов эстонского языка буксует уже месяц. Принять программу развития кабинет министров собирался еще в середине февраля, но до сих пор политики к ней так и не притронулись. Правящие партии не могут договориться, какое министерство будет отвечать за языковые дома: культуры или образования? Еще на этапе коалиционных переговоров партии договорились, что план создания домов разработает Министерство культуры, и только потом правящее трио решит, какому ведомству отойдут два языковых центра, говорит депутат Рийгикогу от Союза Отечества и Res Publica Виктория Ладынская. Однако в документе вопреки договоренностям, ответственным за Дома эстонского языка числится Фонд развития интеграции и миграции, или MISA, которым руководит Министерство культуры.

"У нас сразу же возникли разногласия, из-за которых обсуждать концепцию развития Домов эстонского языка в правительстве не было смысла. Мы не согласны с тем, чтобы дома отошли Министерству культуры. Ни один из трех членов нынешней коалиции не был в полной степени удовлетворен результатами MISA, поэтому наша партия заявила, что мы хотим, чтобы Дома эстонского языка отошли Министерству образования", – пояснила Ладынская.

Министр культуры Индрек Саар (SDE) отметил, что невозможно создавать концепцию чего-либо, не обозначив того, кто будет воплощать задуманное в жизнь. "Вся эта идея разработана Министерством культуры. Наше ведомство отвечает за интеграцию. Дома эстонского языка – это, в первую очередь, обучение взрослых, чьим родным языком не является эстонский. Именно этим мы всегда и занимались", – сказал Саар.

Министр образования Майлис Репс обсуждать будущее языковых домов сегодня не пожелала. Свою позицию министр готова озвучить после собрания рабочей группы по созданию центров, которое состоится на следующей неделе.

Руководитель проекта языковых домов Ольга Сытник, утверждает, что сотрудники Минобразования изначально не были заинтересованы в том, чтобы дома отошли именно их ведомству. "В обсуждении концепции Домов эстонского языка принимали участие и представители Министерства образования. Они не согласились отвечать за работу центров и склонялись к тому, что дома должны быть частью Фонда интеграции и миграции".

Портфель министра культуры принадлежит Социал-демократической партии, Министерством образования руководит член Центристской партии. С учетом приближающихся выборов в местные самоуправления Дома эстонского языка могут стать хорошим козырем предвыборной кампании. Найти компромисс политики обещают на следующей неделе.

Редактор: Ирина Киреева



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