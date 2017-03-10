Фонд интеграции и миграции "Наши люди" (MISA) в этом году откроет 12 языковых кафе в Ида-Вирумаа. Глава фонда Дмитрий Бурнашев заявил, что такая форма изучения госязыка хорошо себя зарекомендовала, передает "Актуальная камера".

Первые языковые кафе для изучения эстонского появились в Нарве в мае 2015 года. За два года, по словам руководителя MISA Дмитрия Бурнашева, такая форма изучения языка зарекомендовала себя как эффективная, поэтому в этом году MISA планирует расширить работу. Планируется отрыть 12 языковых кафе в Ида-Вирумаа – Нарве, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Кивиыли, Пюсси, Ахтме. Уже началась регистрация.

"Людям этот формат очень нравится, желающих достаточно много. По этой причине подготовлен новый проект, и сейчас, благодаря финансированию, полученному из Innove, мы можем начать организацию еще порядка 25 кафе в год в течение ближайших двух лет", – пояснил Дмитрий Бурнашев.

Такой интерес к языковым кафе, по словам Бурнашева, заключается в подходе к изучению языка – это не классический урок, а возможность практики для тех, кто хочет говорить на эстонском языке. После посещения языковых кафе участники могут сдавать экзамен, но это необязательно.

В последнее время также обсуждаются темы переезда Фонда интеграции и миграции в Нарву, открытие Домов эстонского языка, а также реорганизации фонда. На вопрос, какое будущее ждет фонд, Бурнашев ответил, что все зависит от решения правительства: "Как только решение будет принято, мы сможем более точно сказать, как будет выглядеть будущее".