Россия и США договорились начать диалог по Сирии на уровне генералов

Москва и Вашингтон условились создать новый канал связи с целью углубленного обсуждения проблематики предотвращения инцидентов между Вооруженными силами России и США в Сирии. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) американских ВС генерал Джозеф Данфорд.

Комментируя итоги трехсторонней встречи с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и его турецким коллегой Хулуси Акаром, состоявшейся во вторник в Анталье, Данфорд заявил, что значительная часть обсуждения была направлена на то, чтобы выработать общее понимание ситуации в Сирии по мере ее развития. При этом нынешнюю обстановку в арабской стране он охарактеризовал как чрезвычайно динамичную, передает ТАСС.

Данфорд подчеркнул, что выступает за расширение комплекса мер, призванных не допустить столкновений между ВС России, США и Турции на территории Сирии и в воздушном пространстве арабской республики. "Я считаю, что расширенная деконфликтация, которая бы включала более тесные контакты между людьми, важна для того, чтобы продолжать действовать безопасно", - сказал генерал в беседе с сотрудником пресс-службы Пентагона на борту самолета, возвращаясь в США. Под деконфликтацией в данном случае понимается предотвращение различных инцидентов между ВС России, США и Турции в Сирии. Материал, в котором приводились данные высказывания Данфорда, был опубликован сегодня пресс-службой Министерства обороны США.

Глава КНШ напомнил, что Россия и США успешно купировали риск инцидентов между своими ВС в Сирии в последние несколько месяцев. Данфорд фактически дал понять, что считает недостаточным существующий канал связи между российским воинским контингентом в Сирии и центром операций ВВС США на Ближнем Востоке и в Южной Азии, расположенным на базе Эль-Удейд в столице Катара. "Это несекретное и достаточно слабое звено, существующее в целях обеспечения деконфликтации авиации, авиационных операций, их безопасного проведения применительно (и) к наземным операциям", - заявил Данфорд.

По его словам, в Анталье они с Герасимовым и Акаром говорили о создании условий, при которых теперь начнется диалог по трехзвездному каналу, чтобы действительно добраться до деталей деконфликтации. Шеф КНШ имел в виду уровень генерал-лейтенантов. "Я хочу прежде всего купировать риск просчетов", - пояснил Данфорд.

В режиме реального времени

При этом он уточнил, что настаивает на создании ВС России и США канала связи в режиме реального времени на высоком уровне. "Я хочу в случае кризиса иметь открытую линию связи, чтобы мы могли говорить в реальном времени относительно того, что в действительности происходит и пытались принимать надлежащие меры. Как все мы знаем из истории, просчеты и недоразумения могут увести нас в неверном направлении", - сказал генерал.

Он утверждал, что совмещения политики России и США в Сирии в настоящее время нет. "У нас (в Сирии) нет общих политических задач", - полагает Данфорд.