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В театре NO99 – премьера спектакля по поэме Блока "Двенадцать" ({{commentsTotal}})

Культура
Культура
"Актуальная камера"

"NOДвенадцать" – так называется новый спектакль Саши Пепеляева на сцене театра No99, передает "Актуальная камера".

В основу постановки легла знаменитая поэма Александра Блока "Двенадцать", написанная в революционном 1918 году. В спектакле заняты выпускники отделения сценического искусства Эстонской академии музыки и театра. Это не первая постановка русской классики Пепеляевым на сцене театра NO99. Зрители уже видели "Вишневый сад", "Три сестры" и "Идиот". Спектакль "NOДвенадцать", также как и предшественники, далек от классической постановки.

"Это не только литература. Я занимаюсь визуальным театром, и большая часть этой работы – визуальные картинки, – отметил Саша Пепеляев. – Работать со студентами всегда приятно, потому что они готовы на любые эксперименты, для них не существует невозможных вещей".

Редактор: Ирина Киреева



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