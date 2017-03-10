В театре NO99 – премьера спектакля по поэме Блока "Двенадцать"

В основу постановки легла знаменитая поэма Александра Блока "Двенадцать", написанная в революционном 1918 году. В спектакле заняты выпускники отделения сценического искусства Эстонской академии музыки и театра. Это не первая постановка русской классики Пепеляевым на сцене театра NO99. Зрители уже видели "Вишневый сад", "Три сестры" и "Идиот". Спектакль "NOДвенадцать", также как и предшественники, далек от классической постановки.

"Это не только литература. Я занимаюсь визуальным театром, и большая часть этой работы – визуальные картинки, – отметил Саша Пепеляев. – Работать со студентами всегда приятно, потому что они готовы на любые эксперименты, для них не существует невозможных вещей".