Эстонские охотники готовятся к выставке трофеев

Охотники Западной Эстонии демонстрируют свои трофеи: в их числе шкуры медведя и волка. Лучшие из лучших будут представлены на общеэстонской выставке в июне, передает "Актуальная камера".

Наиболее популярные трофеи – рога лося, косули, благородного оленя. Должным образом обработанные и закрепленные на специальных подставках (медальонах), они восхищают совершенством формы, поражают размерами и мощью. По глубине эстетического впечатления охотничьи трофеи можно сравнить с художественными произведениями.

Каждый экземпляр оценивают эксперты республиканской и международной категории. Ведь представленные трофеи – это научно-исследовательский материал, на основе которого ученые могут сделать выводы о состоянии популяция.

"Мы покажем красоту нашего леса и природы, что мы сумели сохранить природу. Смотрите, сколько у нас видов животных. Природа у нас в балансе: есть и хищники, есть и травоядные", – сказал заместитель председателя Эстонского общества охотников Андрес Лиллемяэ.

Охотники со стажем отмечают, что в последние годы зверья в лесах Пярнумаа стало больше. Появились и новые виды животных. Причем чужеродные виды наносят ущерб природе и лесному хозяйству.

Лучшие охотничьи трофеи будут представлены на общеэстонской выставке, которая откроется на мызе Сагади 20 июня.