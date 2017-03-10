В субботу утром возможен гололед, днем +1..+5°C

Малоактивная ложбина низкого давления со Скандинавии перемещается через Балтийское море на северо-восток. Над югом Скандинавии усиливается область высокого давления, передает "Актуальная камера".

Ночью в Эстонии будет облачная погода. Во многих местах – небольшие осадки, туман и гололед. Ветер преимущественно западный, на островах к утру северо-западный, северный 2-8 м/с. Температура воздуха – от -3 до +1°C.

В первой половине дня будет преимущественно облачно. Во многих местах пройдут небольшие осадки, местами сохранится туман и гололед. Во второй половине дня облачность, начиная с островов, уменьшится, и осадки прекратятся. Ветер западный, на островах северо-западный, северный 2-8 м/с. Температура воздуха – от +1 до +5°C.