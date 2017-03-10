Укладка труб первой нитки "Турецкого потока" начнется в середине 2017 года

Все разрешения на строительство первых двух частей газопровода "Турецкий поток" (TurkStream) в направлении из России уже получены, идет работа по получению разрешений на оставшуюся треть у турецкого берега, рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Протяженность маршрута составит 900 км. Из них 660 км маршрута с севера проработано еще в рамках реализации предшествовавшего "Турецкому" "Южного потока".

"Все разрешения касаемо первой нитки по морскому участку до 660-го километра даны, подтверждены турецкой стороной, здесь работа уже идет, с середины 2017 года начнется укладка непосредственно трубы. Заключен контракт с компанией, которая будет заниматься прокладкой. Сейчас идет работа по изысканиям и получению соответствующих разрешений по второму участку. Направлена турецкой стороне оценка воздействия на окружающую среду", - сказал российский министр.

Газопроводная система пройдет по дну Черного моря из России (от компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае) до приемного терминала на побережье Турции и будет состоять из двух ниток общей максимальной технической проектной производительностью 31,5 млрд куб. м газа в год и 15,75 млрд куб. м газа в год соответственно. Ввод в эксплуатацию мощностей обеих ниток газопровода планируется до 30 декабря 2019 года. Протяженность морского участка проекта составит около 920 км, транзитного сухопутного - около 200 км.