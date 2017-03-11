ООН заявила о крупнейшем гуманитарном кризисе с конца Второй мировой войны

Организация Объединенных Наций выступила с заявлением о том, что мир сейчас находится на пороге самого масштабного гуманитарного кризиса с 1945 года. По данным ООН, более 20 млн человек в четырех африканских странах — Йемене, Южном Судане, Сомали и Нигерии — угрожает голод.

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, если не принять срочных мер, сложная гуманитарная обстановка в этих странах превратится в катастрофическую, сообщила в субботу Русская служба Би-би-си.

"Без коллективных и скоординированных усилий глобального масштаба, люди [в этих странах] просто умрут от голода", - заявил Стивен О'Брайен.

По его словам, чтобы избежать катастрофы, к июлю необходимо доставить в эти страны гуманитарную помощь на сумму в 4,4 млрд долларов.

"С начала этого года мы столкнулись с крупнейшим с момента создания ООН гуманитарным кризисом", - подчеркнул представитель организации.

Гуманитарная обстановка в Сомали, Йемене и Южном Судане за последние годы значительно ухудшилась на фоне продолжающихся вооруженных конфликтов. Ухудшение ситуации в Нигерии связано с активностью радикальных исламистов и столкновениями на религиозной почве.