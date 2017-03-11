Контавейт уступила Павлюченковой на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт, занимающая 125-ю строчку в мировом рейтинге WTA, во втором круге престижного теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США) проиграла 21-й ракетке мира, россиянке Анастасии Павлюченковой.

Контавейт уступила россиянке в двух сетах со счетом 4:6, 4:6. Матч продолжался около полутора часов.

Павлюченкова в ходе игры сделала восемь подач навылет и пять двойных ошибок. Контавейт совершила три двойные ошибки на подаче. У обеих теннисисток было шесть возможностей взять подачу соперницы, из которых Павлюченкова реализовала четыре, а Контавейт — две.

Ранее спортсменки однажды уже встречались на корте. В 2015 году на Открытом чемпионате США Контавейт победила со счетом 7:5, 6:4. Благодаря попаданию в основную сетку турнира в Индиан-Уэлссе международный рейтинг Контавейт повысится примерно на десять позиций.