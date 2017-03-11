Трамп: настало время заключить сделку между Израилем и Палестиной

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидером Палестины Махмудом Аббасом выразил уверенность, что мир между палестинцами и израильтянами возможен, и сейчас пришло время заключить его, а также пригласил Аббаса посетить США с визитом.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном в субботу, 11 марта, сообщило агентство ТАСС.

"Трамп и Аббас провели сегодня телефонный разговор с целью обсуждения пути достижения мира на всем Ближнем Востоке, включая всеобъемлющее соглашение, которое положит конец израильско-палестинскому конфликту. Президент выразил уверенность, что мир возможен и настало время заключить сделку", - отмечается в сообщении.

Президент США подчеркнул, что "такая сделка не только даст израильтянам и палестинцам мир и безопасность, которых они заслуживают, но и положительно отразится на всем регионе и мире". "Он отметил, что такое мирное соглашение должно быть предметом прямых переговоров между обеими сторонами, и что Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с палестинским и израильским руководством для успешного продвижения к этой цели, - рассказали в Белом доме. - Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут навязать решение израильтянам и палестинцам, а договоренность также не может быть достигнута только одной стороной".

Трамп также пригласил Аббаса посетить Белый дом "в ближайшем будущем".

Ранее в вашингтонской администрации заявили, что США не будут настаивать на урегулировании палестино-израильского конфликта исключительно на основе принципа "двух государств для двух народов". Указанный принцип предусматривает создание независимого палестинского государства, которое будет мирно сосуществовать с Израилем. О приверженности этой позиции неоднократно заявлял бывший госсекретарь США Джон Керри. Она была принята и на состоявшейся в начале января в Париже конференции по Ближнему Востоку, в которой участвовали 70 стран.