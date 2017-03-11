Яна Тоом посетила Алеппо

Депутат Европейского парламента Яна Тоом в третий раз с лета прошлого года направилась в Сирию, на этот раз посетив и Алеппо - крупный город на севере страны, полностью перешедший под контроль правительственных войск в конце прошлого года.

О прибытии в Сирию Тоом сообщила на своей странице в соцсети Facebook вечером в пятницу, 10 марта.

"Полет нормальный, все целы", - написала она, пообещав позднее сообщить подробности визита.

При этом уже в субботу Тоом отправилась в Алеппо — крупный город на севере Сирии, из которого правительственные войска полностью вытеснили вооруженную оппозицию в конце прошлого года. Евродепутат опубликовала свою фотографию на фоне одного из зданий международного аэропорта Алеппо, а также видео поездки по городу, снятое на мобильный телефон из окна движущегося автомобиля.

Как сообщает издание Postimees, группа политиков и журналистов, в которую входит Яна Тоом, встретилась в Алеппо с губернатором, религиозными лидерами и представителями общества Красного полумесяца. По словам участвующего в поездке журналиста Алексея Иванова, ситуация в Алеппо катастрофическая - над городом висит облако бетонной пыли, не работает водопровод, восточная часть города разрушена и покинута.

Крупный город, пострадавший от многолетних боев, испытывает острую нехватку гуманитарной помощи, и Тоом раскритиковала Европейский союз за нежелание помочь нуждающимся. "Очень стыдно раз за разом слышать, что ЕС практически не оказывает гуманитарной помощи режиму Асада. Потому что помощь нужна не режиму, а людям, которые бегут сюда, на подконтрольные Асаду территории, - заявила евродепутат. - Очень больно читать черно-белые рассуждения эстонских политиков о поддержке кровавого режима. Потому что пока мы со знанием дела рассуждаем о добре и зле, в Алеппо мрут от голода и болезней люди, которым все еще можно помочь".

Тоом также подтвердила, что никто из участников поездки не пострадал в результате двойного теракта в Дамаске в эту субботу, в котором погибли свыше 30 человек. "Мы в Дамаске, но все целы", - написала она в Facebook.

В четверг евродепутат подтвердила новостному порталу ERR намерение снова посетить Сирию в течение марта этого года. По соображениям безопасности она не стала называть точное время и маршрут поездки, но заявила о своем желании посетить Алеппо, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Тоом также не исключила встречу с представителями сирийской оппозиции и заявила, что в центре внимания будут гуманитарные вопросы и возможное усиление роли ЕС в урегулировании сирийского конфликта.

По ее словам, в поездку она собиралась отправиться с шестью другими депутатами Европарламента, каждый из который должен был взять с собой журналистов.

В Сирии Тоом находится по собственной инициативе, ее поездка оплачивается из собственных средств и она не согласовывалась с министерством иностранных дел и премьер-министром Эстонии.

Ранее Яна Тоом посещала Сирию в июле и в конце декабря 2016 года. Во время предыдущего визита она также встретилась с Башаром Асадом вместе с делегацией российских парламентариев. Многие эстонские политики подвергли осуждению эти поездки.