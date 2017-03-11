"Политрулет": вампир Тальвик, пушкинист Вакра, партийные Пукки и маардуские джентльмены

Артур Тальвик стал партийным, Вилья Тоомаст начала работать психологом, Райнер Вакра прочитал в честь 8 марта стихи Пушкина, а маардуским депутатам-женщинам выдали премию - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Свободник недели: Артур Тальвик

В среду, 8 марта, одним беспартийным депутатом парламента стало меньше. Теперь только Криста Ару (фракция Свободной партии) и Тийна Кангро (фракция IRL) не являются членами партий.

Артур Тальвик наконец вступил в Свободную партию, тем самым дав понять, что будет баллотироваться на пост председателя партии. На выборах в Рийгикогу в 2015 году Тальвик баллотировался по списку Свободной партии и получил 7307 голосов (лучший результат среди свободников). Выборы нового председателя пройдут на съезде партии 23 апреля в Тарту. Согласно уставу, нынешний глава политической силы Андрес Херкель больше выдвигать свою кандидатуру не может. Бой Тальвику готов дать внутренний оппозиционер Евгений Криштафович. Еще одним кандидатом может стать Моника Хауканымм.

В декабре прошлого года Криштафович подверг резкой критике поведение свободников при распределении "крышевых денег", после чего Тальвик, который тогда не был членом партии, выступил с призывом исключить его из организации. В январе правление Свободной партии на закрытом заседании решило не исключать Криштафовича из своих рядов. Свободники признали поведение внутрипартийного оппозиционера неправильным, но решили дать ему еще один шанс.

В пятницу, 10 марта, издание Postimees опубликовало мнение Криштафовича, в котором он сравнил назначение Тальвика председателем антикоррупционной комиссии Рийгикогу с назначением графа Дракулы директором Центра крови.

А в интервью утренней программе ETV+ "Кофе+" Криштафович заявил, что если его выберут лидером партии, то свободники пойдут на местные выборы своим списком, по крайней мере, в Таллинне. Сейчас позиция Свободной партии такова - в местных выборах она не участвуют, члены партии баллотируются по спискам избирательных союзов.

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Соцдем недели: Март Пукк

Полку партийных Пукков прибыло. Пукк - довольно популярная эстонская фамилия, и удивляться тому, что их так много в различных партиях (41 человек по данным на 11.03.2017) вряд ли стоит. Но каждый эстонский журналист уж точно знает двух партийных Пукков. Долгое время пресс-секретарями двух самых популярных эстонский партий были именно люди именно с этой фамилией - Таави Пукк (Центристская партия) и Сильвер Пукк (Партия реформ).

Не так давно Таави стал старейшиной Кесклинна, а Сильвер продолжает заниматься прежней работой. А в четверг, 9 марта, ряды Социал-демократической партии пополнил 62-летний Март Пукк, который обладает огромным журналистским опытом и может тоже спокойно работать с прессой. Но, скорее всего, он все-таки ставит перед собой более высокие цели.

Март Пукк, в основном известный по работе на радио "Куку", уже заявил о том, что будет баллотироваться на предстоящих муниципальных выборах в Таллинне. По образованию Март актер и режиссер, работал в Раквереском театре, а затем занялся журналистикой. Был главным редактором TV1, возглавлял онлайн-редакцию Eesti Ekspress. С 2000 по 2007 год - главный редактор Delfi.

В апреле 2007-го произошли небезызвестные "Бронзовые ночи", и тогдашний главред русской версии Delfi Игорь Кулдмаа открыто обвинил руководство портала в цензуре. Март Пукк же в свою очередь обвинил Кулдмаа в выносе сора из избы. Все закончилось уходом Кулдмаа. Вскоре русскую редакцию Delfi покинула и Олеся Лагашина (ныне главред русской редакции Postimees - прим. rus.err.ee).

Новая работа недели: Вилья Тоомаст

Занимавшаяся долгое время политикой Вилья Тоомаст приступила к работе психолога в центре паллиативного лечения Северо-Эстонской региональной больницы (PERH). "Мне приятно вернуться в дом, который я покинула в 1988 году ради новых вызовов", – написала Тоомаст в понедельник, 6 марта, в соцсетях.

Тоомаст (до 1996 года носила фамилию Лаанару, с 1996-го по 2010-й - Сависаар, с 2010-го по 2015-й - Саависаар-Тоомаст) была замещающим депутатом парламента до распада правительства под руководством Партии реформ в ноябре прошлого года. С 2009 по 2014 год была членом Европарламента. Тоомаст также входила в состав Рийгикогу X и XI созыва.

С 1997 по 2012 год Тоомаст, состоявшая с 1996 по 2009 год в браке с Эдгаром Сависааром, была членом Центристской партии. В 2010-м Вилья вышла замуж за оперного певца Таймо Тоомаста, а в 2013-м они вместе вступили в Партию реформ.

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Поздравление недели: Райнер Вакра

Соцдем Райнер Вакра, который, скорее всего, будет кандидатом на пост мэра Таллинна, открыл страницу в Facebook на русском языке и сразу же стартовал с мощной бомбы. Политик поздравил женщин с 8 марта, прочитав на языке Александра Сергеевича Пушкина стихотворение "Я помню чудное мгновенье".

Поздравление недели-2: Маардуское горсобрание

И все же одними стихами сыт не будешь. Поэтому в рубрике "Поздравление недели" у нас есть и второй победитель. Маардуское горсобрание приняло решение премировать женщин-депутатов по случаю Международного женского дня.

За решение проголосовали 9 депутатов-мужчин. 10 депутатов-женщин, которые в итоге получили по 100 евро, в голосовании участия не принимали.

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