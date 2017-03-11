СМИ: Андрей Кузичкин претендует на пост худрука Русского театра

Об этом в субботу, 11 марта, сообщило издание Postimees.

"Да, я подал заявление, это правда, – комментирует Кузичкин. – Абсолютно не могу оценить свои шансы, не зная, кто еще участвует в этом конкурсе".

По словам Кузичкина, который несколько лет назад получил политическое убежище в Эстонии и которого Postimees характеризует как российского журналиста, театрала, актера, общественного и культурного деятеля, он поддерживает постоянные связи с театральным миром с 1986 года.

Как сообщила в пятницу "Актуальная камера", в общей сложности в конкурсе, срок подачи заявок на который истек 10 марта, в настоящий момент принимают участие 16 претендентов, имена которых конкурсная комиссия не разглашает.

Контракт с нынешним худруком театра Игорем Лысовым истекает в сентябре. Первоначально Лысов заявил, что не будет участвовать в конкурсе и вернется обратно в Россию в знак протеста против решения не продлевать контракт автоматически с действующим худруком, но позднее пересмотрел свое решение.

Как отмечает Postimees, Кузичкин неоднократно подвергал критике работу Лысова в Русском театре. В частности, он назвал три увиденных им постановки Лысова "не просто скучными, но бездарными", а также утверждал, что Лысов стал худруком благодаря поддержке российского посольства, которое "убедилось в его лояльности и русском патриотизме".

В состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать нового худрука, вошли директор Русского театра Тыну Ленсмент (председатель), актриса Екатерина Кордас (доверенное лицо Русского театра), генсек Театрального союза Эстонии Рийна Вийдинг, а также члены совета Русского театра Яак Аллик и Евгений Голиков.

По словам Аллика, вскрытие конвертов, скорее всего, произойдет 16 марта.

В февральском интервью порталу rus.err.ee Аллик не исключил участие Кузичкина в конкурсе. "Как театральный деятель он мне не знаком. Но я знаю, что у него актерское образование, читаю его колонки. Ответить на вопрос могу так — участвовать в конкурсе может каждый. В том числе и Кузичкин", - сказал член совета Русского театра.