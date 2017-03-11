Два взрыва в Дамаске: более 30 погибших

В результате двух взрывов, прогремевших в субботу в столице Сирии, погибли 33 и пострадали более 100 человек.

Об этом в субботу, 11 марта, сообщило сирийское государственное информагентство SANA.

Террористическое нападение произошло в столичном районе Баб Мусалла неподалеку от кладбища.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли 33 и пострадали более 100 гражданских лиц.

По сообщению ливанской телестанции Al-Manar, теракт осуществили смертники, а его целью были автобусы с паломниками.

Ни одна из группировок в Сирии пока не взяла на себя ответственность за это нападение.