Два взрыва в Дамаске: более 30 погибших ({{commentsTotal}})
В результате двух взрывов, прогремевших в субботу в столице Сирии, погибли 33 и пострадали более 100 человек.
Об этом в субботу, 11 марта, сообщило сирийское государственное информагентство SANA.
Террористическое нападение произошло в столичном районе Баб Мусалла неподалеку от кладбища.
По предварительным данным, в результате взрыва погибли 33 и пострадали более 100 гражданских лиц.
По сообщению ливанской телестанции Al-Manar, теракт осуществили смертники, а его целью были автобусы с паломниками.
Ни одна из группировок в Сирии пока не взяла на себя ответственность за это нападение.
Редактор: Андрей Крашевский