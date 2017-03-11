Два взрыва в Дамаске: есть погибшие и пострадавшие ({{commentsTotal}})
По данным полиции сирийской столицы, в одном из районов Дамаска в субботу сработали два взрывных устройства, в результате взрывов есть погибшие и пострадавшие.
Об этом в субботу, 11 марта, сообщило сирийское государственное информагентство SANA.
По данным источника агентства в полиции Дамаска, взрывы прогремели в столичном районе Баб Мусалла.
По предварительным данным, в результате взрывов погибли и пострадали гражданские лица. Их точное число пока не известно.
Ни одна из группировок в Сирии пока не взяла на себя ответственность за эти теракты.
Редактор: Андрей Крашевский