Два взрыва в Дамаске: есть погибшие и пострадавшие

По данным полиции сирийской столицы, в одном из районов Дамаска в субботу сработали два взрывных устройства, в результате взрывов есть погибшие и пострадавшие.

Об этом в субботу, 11 марта, сообщило сирийское государственное информагентство SANA.

По данным источника агентства в полиции Дамаска, взрывы прогремели в столичном районе Баб Мусалла.

По предварительным данным, в результате взрывов погибли и пострадали гражданские лица. Их точное число пока не известно.

Ни одна из группировок в Сирии пока не взяла на себя ответственность за эти теракты.