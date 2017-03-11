Урве Пало посетит Японию с делегацией эстонских бизнесменов

Министр предпринимательства Урве Пало в субботу начинает визит в Токио в сопровождении делегации эстонских бизнесменов в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, где состоится совместное мероприятие для представителей деловых кругов Эстонии и Японии IoT Acceleration Lab.

Накануне визита Пало отметила растущую интенсивность межгосударственного взаимодействия Эстонии и Японии в сфере технологий.

"В последние годы межгосударственное сотрудничество Эстонии и Японии усилилось как в сфере информационных технологий, так и в киберзащите. Но на уровне частного сектора взаимодействия пока мало", - сказала министр предпринимательства Эстонии.

Пало пояснила, что цель запланированного в Токио мероприятия — свести вместе бизнесменов, котрые уже заинтересованы в сотрудничестве друг с другом.

"Информация и телекоммуникации — крупнейший сектор японской экономики, для которого наши предприниматели могли бы многое предложить, но без господдержки в таком большом государстве трудно открывать двери", - сказала она.

В рамках визита также состоятся встречи Пало с вице-канцлером по ИТ-стратегии минэкономики Японии Йошиаки Такеучи и гендиректором Mitsubishi Motors Осаму Масуко.

В состав эстонской делегации входят представители минэкономики и Фонда развития предпринимательства (EAS), а также эстонских ИТ-компаний Cybernetica AS, Transferwise, RealSystems, Star Cloud, Funderbeam, BHC Laboratories OÜ, Lingvist/Rakuten, Codeborne OÜ, Cybexer Technologies, Smart Load Solutions и Playground.