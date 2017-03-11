ФОТО: новым командиром минного тральщика Sakala стал капитан-майор Аннес Бабенко

Командующий Военно-морскими силами Эстонии, капитан Юри Саска в пятницу на состоявшейся в Минной гавани церемонии назначил новым командиром минного тральщика Sakala капитан-майора Аннеса Бабенко.

Как сообщили в Министерстве обороны Эстонии, Бабенко служит в эстонских ВМС с 1999 года. Последние годы он служил помощником командира минного тральщика Admiral Cowan, участвовал в деятельности Первой постоянной противоминной группы НАТО.

Ранее он был командиром штабного корабля Tasuja и служил в оперативном штабе ВМС Эстонии.

В 2016 году Бабенко получил диплом морского офицера Шведской королевской морской академии. В 2014 году он закончил курс офицеров штаба среднего звена в Академии обороны Латвии, в 2015 году — школу саперов в Бельгии.

Sakala является одним из минных тральщиков класса Sandown, переданных Эстонии Великобританией. Корабль построен в 1990 году и оснащен современной поисковой техникой и системой Seafox для обезвреживания мин. Экипаж Sakala прошел обучение в Великобритании.

Кадровые перестановки в ВМС связаны со скандалом, разразившимся в ноябре прошлого года, когда на Sakala было обнаружено большое количество контрабандных сигарет и алкоголя. Страна происхождения контрабанды не уточнялась. Было возбуждено уголовное дело.

В результате скандала предыдущий командующий ВМС Эстонии Стен Сеппер подал в отставку, а прежний командир Sakala, капитан-майор Отт Лаанеметс подал командованию ВМС заявление о переводе на другую должность. 23 февраля этого года командующим ВМС был назначен Юри Саска.