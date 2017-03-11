Акции протеста в центре Хельсинки прошли спокойно

Акции протеста в поддержку и против иммиграционной политики, которые состоялись в субботу на привокзальной площади Хельсинки, в целом прошли спокойно, полиция задержала одного человека.

По оценке полиции, на привокзальной площади в центре Хельсинки в субботу собралось около тысячи человек, сообщило финское телерадиовещание Yle.

Свои акции проводили как критики нынешней иммиграционной политики, так и те, кто выступает в защиту беженцев.

Полиция задержала одного человека, который вел себя агрессивно.

За ситуацией следило несколько отрядов полиции.

Демонстрации просителей убежища против иммиграционной политики Финляндии в центре Хельсинки продолжаются уже не одну неделю. Там же проводились и встречные акции.

Из-за акций протеста было отменено запланированное на привокзальном катке мероприятие для семей.