В центре Хельсинки ожидаются акции протеста за и против иммигрантов

По данным финской полиции, в субботу на привокзальной площади Хельсинки пройдет до десяти различных акций протеста, участники которых будут выступать как против иммиграционной политики Финляндии, так и за нее.

По словам Лассе Аапио из полиции Хельсинки, планируемые мероприятия обещают быть разными по тематике и содержанию, сообщило финское телерадиовещание Yle.

Демонстрации просителей убежища против иммиграционной политики Финляндии в центре Хельсинки продолжаются уже не одну неделю. Там же проводились и встречные акции.

По последним сведениям, акции на привокзальной площади начнутся примерно в три часа дня и продлятся до семи часов вечера.

Из-за возможности проведения акций было отменено запланированное на привокзальном катке мероприятие для семей.