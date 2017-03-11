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В центре Хельсинки ожидаются акции протеста за и против иммигрантов ({{commentsTotal}})

Протестные акции ожидаются на площади у железнодорожного вокзала в Хельсинки. Автор: Мартин Дремлюга/ERR
За рубежом
За рубежом

По данным финской полиции, в субботу на привокзальной площади Хельсинки пройдет до десяти различных акций протеста, участники которых будут выступать как против иммиграционной политики Финляндии, так и за нее.

По словам Лассе Аапио из полиции Хельсинки, планируемые мероприятия обещают быть разными по тематике и содержанию, сообщило финское телерадиовещание Yle.

Демонстрации просителей убежища против иммиграционной политики Финляндии в центре Хельсинки продолжаются уже не одну неделю. Там же проводились и встречные акции.

По последним сведениям, акции на привокзальной площади начнутся примерно в три часа дня и продлятся до семи часов вечера.

Из-за возможности проведения акций было отменено запланированное на привокзальном катке мероприятие для семей.

Редактор: Андрей Крашевский



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