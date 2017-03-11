Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 12 марта.

В программе:

Дефицит средств в Больничной кассе. О том, сколько человек могут остаться без медицинской помощи, смотрите в репортаже Николая Лощина.

Синие киты и подростковые самоубийства. О причинах, по которым Россия ужесточает наказания за подстрекательство к самоубийствам, расскажет московский корреспондент ERR Антон Алексеев.

Через тернии к звездам. В международный женский день Владислав Лушин беседует с женщиной-академиком, "космической бабушкой" Эне Эргма.

Смотрите уже в это воскресенье в 20.00 на ETV+. Ведущая выпуска — Маргарита Мясникова.