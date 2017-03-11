Эрдоган назвал Нидерланды нацистскими последышами

Президент Турции Тайип Эрдоган в резких выражениях раскритиковал решение Нидерландов не принимать самолет главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу и дал понять, что Анкара ответит зеркально на такую меру.

Об этом Эрдоган заявил в субботу, 11 марта, на митинге в Стамбуле, передает ТАСС.

"Посмотрим, Голландия, как после этого твои самолеты будут летать в Турцию. И я говорю о дипломатах, а не об обычных гражданах. Их поездки - это отдельная тема", - сказал он. Эрдоган указал, что в Гааге "не знают, ни как вести политику, ни международной дипломатии".

"Все они нацистские последыши, фашисты. Пусть Голландия знает, наши граждане, живущие там, поломают ее планы 16 апреля (в день референдума - прим. корр.). Давите, сколько хотите, растите и кормите террористов в своей стране. Все это в итоге ударит по вам", - заявил турецкий лидер.

Как ранее сообщил МИД Нидерландов, правительство королевства приняло решение отказать в выдаче разрешения на посадку в Нидерландах самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который должен был прибыть туда около 17:00 по местному времени (18:00 по восточноевропейскому времени). Турецкий министр планировал выступить перед турецким сообществом с речью, посвященной конституционной реформе в Турции, которая предусматривает расширение президентских полномочий.

Ранее два подобных выступления были отменены в Германии, после чего Эрдоган сравнил такие запреты с политикой нацистов, что вызвало резкое осуждение со стороны правительства ФРГ. Несмотря на нарастающую дипломатическую напряженность, в Германии тем не менее подчеркнули, что Турция является важным партнером в сфере безопасности и, в частности, в содействии ограничению миграционного потока в ЕС.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц также предложил запретить подобные выступления турецких политиков в своей стране.