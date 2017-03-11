"Левадия" разгромила силламяэский "Калев"

В матче второго тура чемпионата Эстонии по футболу таллиннская "Левадия" на своем поле победила силламяэский "Калев" с разгромным счетом 5:0.

Серебряный призер прошлого года "Левадия", которая в первом туре чемпионата сыграла вничью с "Флорой", в субботу одержала свою первую победу в первенстве 2017 года.

Голы забили Марк Оливер Рооснупп (2), Никита Андреев, Йозип Кржнарич и Ингемар Теэвер.

После сегодняшнего матча "Левадия" вышла в лидеры чемпионата с 4 очками. Столько же очков у "Нымме Калью", накануне сыгравшего вничью с "Флорой" (1:1) и тартуской "Таммеки", встреча которой с "Вапрусом" также закончилась со счетом 1:1.

Вильяндиский "Тулевик" уступил "Пайде" со счетом 2:3.

Матч оступившегося на старте "Инфонета" с пребывающим в хорошем настроении "Трансом" начнется в Нарве в 16:00.