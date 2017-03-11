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Минюст США предложил уволиться всем назначенным Обамой прокурорам ({{commentsTotal}})

Министр юстиции США Джефф Сешнс. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Генеральный прокурор (министр юстиции) США Джефф Сешнс попросил уйти в отставку 46 федеральных прокуроров, которые были назначены на свои должности Бараком Обамой, чтобы "обеспечить согласованный процесс смены руководства".

В заявлении министерства юстиции уточняется, что остальные 47 из 93 прокуроров, назначенных предыдущей администрацией, уже уволились добровольно, сообщила в субботу Русская служба Би-би-си.

По информации газеты The New York Times, обращение уйти в отставку было направлено и прокурору Манхэттена Приту Бхарара, которого президент США Дональд Трамп намеревался оставить в должности.

Как правило, назначенные предыдущим президентом страны руководители окружных прокуратур уходят в отставку после вступления в должность нового главы Белого дома. Однако не каждая новая администрация просит уйти в отставку всех прокуроров одновременно.

Как пояснили в министерстве юстиции США, федеральные прокуроры, назначенные Обамой, продолжат свою работу, пока Дональд Трамп не утвердит в должности их преемников.

Редактор: Андрей Крашевский

трамп


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