Развитию Ласнамяэ мешает дефицит парковочных мест

По мнению работающих в Ласнамяэ бизнесменов, этот столичный район имеет очень высокий потенциал для развития, основным препятствием для реализации которого является нехватка парковочных мест для автотранспорта.

Такое мнение предприниматели высказали на встрече с представителями ласнамяэской горуправы и вице-мэром Таллинна Михаилом Кылвартом, которая состоялась в пятницу, 10 марта.

Во встрече участвовали представители производственных и торговых предприятий, общепита, фирм-застройщиков и спортивных клубов. По их мнению, нехватка парковочных мест во многих случаях препятствует строительству новых объектов и расширению деятельности предприятий.

Помимо плохих условий для парковки, бизнесмены пожаловались на слишком длительный процесс утверждения детальных планировок и выдачи разрешений на строительство, а также на хаотичное дорожное движение и состояние улицы Бетоони.

Кылварт подтвердил, что таллиннские власти в курсе проблемы парковки и работают над их решением.

По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой, районная управа рассматривает различные варианты решения этой проблемы и приветствовала бы строительство новых паркингов частными фирмами.