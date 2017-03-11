В Эстонию приедет с визитом командующий ВС США и НАТО в Европе ({{commentsTotal}})
На следующей неделе в Эстонию с однодневным визитом прибудет командующий вооруженными силами США и НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.
Скапаротти прибудет в Эстонию во вторник, 14 марта, сообщил Генеральный штаб Сил обороны.
В рамках визита он встретится с президентом Керсти Кальюлайд, министром обороны Маргусом Цахкна, председателем комиссии по государственной обороне Рийгикогу Ханнесом Хансо и командующим Силами обороны генералом Рихо Террасом.
На встречах будут обсуждаться присутствие вооруженных сил США в Европе и ситуация в области безопасности.
Скапаротти возглавил вооруженные силы США и НАТО в Европе с мая 2016 года, сменив на этом посту генерала Филиппа Бридлава.
Редактор: Андрей Крашевский
Источник: BNS