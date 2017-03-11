Спринтерские гонки в Отепя выиграли биатлонисты из Франции и России

В спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Отепяэ первое место в женском спринте завоевала француженка Энора Латюйер, а в мужском спринте — россиянин Александер Логинов. Из эстонской сборной лучшие результаты показали Каури Кыйв и Регина Оя, занявшие 32-е и 46-е места соответственно.

Первые два места в женской спринтерской гонке на 7,5 км, состоявшейся в субботу на этапе Кубка IBU в Отепя, достались француженкам. Энора Латюйер с одним промахом выиграла спринт за 23 минуты и 17,4 секунды, а ее соотечественница Жюли Шимон, не допустив ни одного промаха, уступила ей 4,3 секунды. Третье место заняла россиянка Анна Никулина, стрелявшая без промаха, но отставшая от лидера на 13,4 секунды.

Регина Оя была лучшей из эстонских биатлонисток. Она с одним промахом проиграла победительнице 3 минуты и 2,7 секунды, заняв в общем зачете 46-е место. По словам Оя, условия гонки были сложнее, чем в четверг, когда она заняла 40-е место на такой же дистанции.

В мужском спринте на 10 км первым финишировал россиянин Александр Логинов, который с двумя штрафными кругами преодолел дистанцию за 28 минут и 0,9 секунды. Второе место занял норвежец Хенрик Л’Абе-Лунд, допустивший один промах на стрельбище и уступивший победителю 14,3 секунды. Третье место досталось швейцарцу Мартину Ягеру, который промахнулся дважды и проиграл победителю 21,2 секунды.

Лучший результат среди эстонских биатлонистов показал Каури Кыйв, занявший 32-е место. Кыйв допустил один промах и проиграл победителю 1 минуту 50,9 секунды.