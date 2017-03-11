Мужчина упал со смотровой площадки у водопада Валасте в Ида-Вирумаа

В субботу днем со смотровой площадки у водопада Валасте в волости Кохтла Ида-Вируского уезда упал 25-летний мужчина. Спасателям удалось поднять пострадавшего, состояние которого оценивается как стабильное.

Спасатели получили вызов в субботу в 15:29, сообщил Спасательный департамент в соцсети Twitter.

Пострадавшим оказался 25-летний мужчина, который упал приблизительно с пятиметровой высоты. Он остался в в живых и мог говорить, но не мог двигаться. Спасатели пытались спуститься к пострадавшему на веревках, чтобы поднять его на площадку.

В 18:14 Спасательный департамент сообщил, что упавшего мужчину удалось поднять на площадку и передать скорой помощи. Его состояние оценивается как стабильное.

30-метровый водопад Валасте на обрыве Онтика является самым высоким в Эстонии. Обрыв Онтика также является самой высокой точкой Балтийско-Ладожского уступа (или глинта) протяженностью 1100 км, который начинается на острове Эланд в Швеции и тянется через острова и материковую часть Эстонии до Ладожского озера в России. Наиболее ярко уступ выражен на территории Ида-Вирумаа, где его высота достигает 56 метров.