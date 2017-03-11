"Инфонет" на выезде обыграл "Транс" 2:1

Таллиннский клуб "Инфонет" в субботу одержал в гостях победу над нарвским "Трансом" со счетом 2:1.

Победитель чемпионата Эстонии прошлого года, неожиданно потерпевший в первом туре поражение от тартуской "Таммеки", во втором туре вернулся к победному счету.

Голы у "Инфонета" забили Владимир Авилов и Роман Собченко, а у "Транса" единственный мяч в ворота таллиннцев забил Виктор Плотников в добавленное судьей время.

В других субботних матчах второго тура серебряный призер прошлого года "Левадия" разгромила силламяэский "Калев" 5:0, тартуская "Таммека" сыграла вничью с пярнуским "Вапрусом" 1:1, а вильяндиский "Тулевик" уступил "Пайде" со счетом 2:3.