Паром Tiiu отправился из Турции в Эстонию

Паром Tiiu, построенный в Турции для обслуживания морской переправы между материком и островами, в субботу после окончательной приемки отправился в Эстонию.

По словам капитана судна Гулдара Кивро, путь в Эстонию при условии хорошей погоды займет три-четыре недели, сообщила в субботу пресс-служба Таллиннского порта.

На борту Tiiu находится экипаж из 13 человек. На пути в Эстонию запланированы стоянки в Италии, а также в южной и западной части Испании. После прохождения Бискайского залива судно сделает остановку во Франции, чтобы пополнить запасы топлива.

Паром был принят в пятницу на турецком заводе Sefine членом правления TS Laevad Мартом Лойком. Были подписаны акт приемки-передачи и документы о переходе права собственности, а TS Laevad выплатила последний платеж за судно.

Паром Tiiu начнет курсировать на линии Рохукюла-Хелтермаа, на которую судно должно выйти к середине апреля.

Покупка паромов для морского сообщения с островами

Фирма TS Laevad, учрежденная Таллиннским портом для обслуживания паромной переправы, заказала четыре новых парома судостроительным заводам Remontowa (Польша) и Sefine (Турция). Сроки поставки паромов, которые должны были начать работу еще 1 октября 2016 года, были сорваны, вынудив TS Laevad искать осенью временную замену запаздывающим судам.

Первым в Эстонию прибыл построенный в Турции паром Leiger, который начал выполнять регулярные рейсы во второй половине декабря. Построенный в Польше паром Tõll начал работу 22 января, а строящийся там же паром Piret на прошлой неделе успешно прошел ходовые испытания и может быть готов к передаче заказчику через 4-5 недель.

Длина новых паромов для TS Laevad составляет 114 метров, вместимость — 150 легковых или 12 грузовых автомобилей. На паромах предусмотрено спасательное снаряжение на 700 пассажиров и места для 500 пассажиров на двух палубах.