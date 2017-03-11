В пригороде Мосула обнаружено массовое захоронение жертв ИГ

Захоронение обнаружено в тюрьме "Бадуш", расположенной в пригороде Мосула, сообщило в субботу агентство ТАСС со ссылкой на информационный портал Shafaq-news.

По его данным, в братской могиле захоронены останки 500 заключенных, с которыми террористы расправились после захвата тюрьмы летом 2014 года. Как отмечает портал, иракские силовики захватили 87 террористов ИГ, причастных к массовому убийству.

ВС Ирака восстановили контроль над исправительным учреждением 8 марта в рамках военной кампании по освобождению Западного Мосула. Боевики ИГ захватили тюрьму "Бадуш" в июне 2014 года, выпустив на свободу 1,5 тыс. заключенных из числа мусульман-суннитов и устроив массовую расправу над осужденными, исповедующими ислам шиитского толка.

Кампания по освобождению Мосула началась 17 октября прошлого года. К концу января под контроль властей перешел Восточный Мосул, а 19 февраля премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади дал старт наступлению на Западный Мосул.