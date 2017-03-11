В фонд борьбы с раком "Подаренная жизнь" поступило рекордное число обращений

За первые два месяца этого года в фонд борьбы с онкологическими заболеваниями "Подаренная жизнь" поступило рекордное число обращений - 20, притом что за весь прошлый год их было только 40.

Людям приходится искать помощи у благотворителей, так как некоторым из них для лечения не хватает тех медикаментов, которые оплачивает Больничная касса, сообщила в субботу "Актуальная камера".

В фонд "Подаренная жизнь" обращаются те больные онкологическими заболеваниями, которых не устраивает предложенное Больничной кассой лечение. Например, если лекарство, которое может помочь, не числится в списках допустимых препаратов, то лечить будут тем, что имеется.

"Я считаю, что эти цифры говорят о хронической нехватке средств в системе здравоохранения. Мы видим, что те люди, которые благодаря нашей помощи полностью выздоровели, раньше были государством списаны со счетов. Им словно говорили: идите домой, у нас нет денег на ваше лечение", - сказал руководитель фонда Тойво Тянавсуу.

Такого же мнения придерживается и депутат Рийгикогу Виктория Ладынская, чей близкий родственник столкнулся с этим недугом.

"Как ситуация выглядит в реальной жизни — человек заходит в кабинет к доктору, ему сообщают о том, что у него диагноз, диагноз достаточно серьезный и плюс к психологической и физической боли, добавляется еще один очень важный аспект. Ему сообщают, что в принципе, теоретически, лекарство есть, но это лекарство слишком дорогое, а ваш диагноз очень сложный, поэтому Больничная касса ваше лечение финансировать не будет", - сказала Ладынская.

В Больничной кассе ситуацию видят иначе — в помощи не отказывают, просто предоставляют ее в соответствии с регламентом учреждения.

"Если у человека рак 4-й стадии, и его лечащий врач обнаруживает, что подходящее лекарство находится в списке допустимых препаратов, то в таком случае лечение должно быть предоставлено. Это правило действует и в случае, если необходимого препарата нет. В таком случае подходящее лечение назначается на основании препаратов, которые имеются у нас в списке допустимых. В любом случае лечение должно быть оказано", - пояснила Лийз Хинсберг, глава пресс-службы Больничной кассы.

Если подходящего лекарства в списках Больничной кассы нет, то больным и их родственнникам приходится обходиться своими силами. Ведь всего один месяц лечения такими препаратами может стоить от 5-6 тысяч евро, и мало кто может позволить себе борьбу за жизнь такой ценой.