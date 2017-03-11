Более сотни рыбаков собрались на праздник закрытия зимней рыбалки на Чудском озере

Праздник в честь закрытия зимнего сезона рыбной ловли на Чудском озере собрал свыше сотни рыбаков-любителей, многие из которых ушли с богатым уловом — не только с рыбой, но и с призами.

Несмотря на опасения организаторов, которым из-за погоды уже три года не удавалось провести этот праздник в местечке Таммиспяя, на этот раз все прошло хорошо и пограничники дали разрешение, сообщила в субботу "Актуальная камера".

"Чудское озеро летом — это прелесть, как в Швейцарии где-то, и можно хорошо отдохнуть. А зимой здесь много рыбы, и каждый может заняться этим. Ловить и окуня, и плотву, и ерша, который, кстати, зовется, солнечный окунь", - сказал соорганизатор праздника Тойво Киви.

Праздник организовала Палата сотрудничества Причудья и Алутагузе, которая надеется, что в регионе это мероприятие станет регулярным и столь же популярным, как фестиваль "Каракатица".

Сегодня на льду побывали жители практически всех регионов Эстонии, а также латыши.

Участники рыбного праздника получили призы — как за самую крупную рыбу, которым оказался окунь весом 322 грамма, так и за самую маленькую — 5-граммового ерша. А самую крупную "рыбу" — 49-дюймовый телевизор — поймал гость из Хаапсалу.

Праздник рыбной ловли собрал около сотни рыбаков-любителей. По мнению организаторов, для первого раза это превзошло ожидания и говорит об интересе людей к подледному лову.