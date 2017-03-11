Актуальная камера 11.03.2017 (20:00)

Артур Тальвик стал партийным, Вилья Тоомаст начала работать психологом, Райнер Вакра прочитал в честь 8 марта стихи Пушкина, а маардуским депутатам-женщинам выдали премию - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
Евросоюз начинает склоняться к выходу из кризиса за счет перехода к модели разноскоростной интеграции, при которой члены сообщества будут свободны углублять сотрудничество друг с другом по определенным направлениям политики независимо от позиции других стран ЕС. Новый подход несет в себе как преимущества, так и риски, в том числе для стран Восточной Европы.
Праздник в честь закрытия зимнего сезона рыбной ловли на Чудском озере собрал свыше сотни рыбаков-любителей, многие из которых ушли с богатым уловом — не только с рыбой, но и с призами.
Российский политэмигрант Андрей Кузичкин участвует в конкурсе на замещение должности художественного руководителя Русского театра.