Келли Сильдару завоевала серебро на X-Games в Осло

15-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару в субботу стала серебряным призером Европейского фестиваля экстремальных видов спорта (X-Games) в дисциплине Big Air, который проходит в Осло.

Спортсменки выполняли в Осло по четыре прыжка, в зачет шли две лучшие попытки. Перед заключительным прыжком Келли лидировала, но 17-летняя швейцарка Матильда Гремо превосходно исполнила последнюю попытку, получив максимальную оценку 50 баллов, передает Delfi.

По сумме двух лучших попыток Гремо набрала 93 балла, а Сильдару — 90. Бронзовым призером стала американка Мэгги Войсин с результатом 80 баллов.

В норвежской столице Сильдару стала первой спортсменкой в мире, сумевшей исполнить прыжки с поворотом на 1200 и 1400 градусов.