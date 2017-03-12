В ходе разгона митинга в Батуми пострадали десятки человек

Силы специального назначения Грузии освободили территорию у здания управления полиции Батуми от протестующих, которые в течение нескольких часов устраивали погромы в столице Аджарии в ночь на воскресенье.

По данным властей, в ходе беспорядков пострадали несколько десятков человек, передает Би-би-си.

Во время операции по разгону толпы полиция задержала около 40 человек. Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили уточнил, что все они задержаны в административном порядке, однако проводится уголовное расследование и часть лиц попадет под уголовную ответственность.

По его мнению, полиция применила адекватную и пропорциональную силу.

Министр здравоохранения и социальной защиты Аджарской автономной республики Заала Микеладзе подтвердил, что 33 человека были привезены в клиники, из них 15 были сотрудниками правоохранительных органов.

Беспорядки в Батуми вспыхнули в субботу, 11 марта. Поводом для протестов стали действия полицейского в отношении водителя, нарушившего правила дорожного движения, и последовавшее за этим задержание шести человек, вступивших в потасовку с сотрудниками МВД.