Дело о жестоком убийстве таксиста: суд вынесет решение в понедельник

В понедельник, 13 марта, Пярнуский уездный суд огласит приговор по делу обвиняемых в убийстве таксиста Лембита Уйбо братьев Филипа-Артура и Беньямина Хийенурмов. Молодым людям грозит пожизненное заключение.

Именно такого наказания требует для обвиняемых прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Гарди Андерсон, подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе суда.

По его словам, вина братьев в убийстве доказана, а с учетом серьезности совершенного преступления их следует наказать на максимальном предусматриваемом законом уровне - то есть приговорить к пожизненному заключению.

Филип-Артур и Беньямин признали на судебном заседании в январе свою вину только частично.

Согласно обвинению, молодые люди нанесли 65-летнему таксисту Лембиту Уйбо не менее 95 ударов ножом, в результате которых жертва скончалась.

Около 21:00 в воскресенье 31 января 2016 года в полицию поступило сообщение, что в Пярнумаа угнали такси Mercedes-Benz и не удается выйти на связь с таксистом. Полиция установила, что автомобиль выехал из Эстонии около 22:00 через Икла, вслед за этим были проинформированы коллеги в Латвии и Литве. С помощью литовской полиции угнанный автомобиль задержали в районе Паневежиса. В автомобиле находились двое граждан Эстонии в возрасте 18 и 20 лет, которые не проживали в Эстонии постоянно.

Тело пропавшего таксиста с колотыми ранами было найдено на следующий день в районе деревни Пулли Пярнуского уезда.

Литовский суд арестовал подозреваемых в убийстве по просьбе Эстонии о правовой помощи и 4 марта решил выдать их Эстонии. К 9 марта они прибыли в Эстонию, где Пярнуский уездный суд проверил основания их задержания и санкционировал арест на время предварительного следствия.

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет подсудимых в убийстве с целью ограбления.