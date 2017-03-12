rus.err.ee

В миксте на этапе Кубка IBU в Отепя победили россияне ({{commentsTotal}})

Регина Оя Автор: Андреас Ниголь
Спорт
Спорт

Российские биатлонисты Анна Никулина и Юрий Шопин в воскресенье, 12 марта, стали первыми в миксте на этапе Кубка IBU в Отепя.

Российский тандем завершил гонку с результатом 35 минуты 24,4 секунды, одним штрафным кругом и пятью промахами.

Второе место заняли норвежцы Текла Брюнли и Кристофер Скьелвик (+8,4 сек), тройку замкнули шведы Ингела Андерссон и Тобиас Арвидсон (+26,9).

Эстонский дуэт Регина Оя/Тарви Сикк финишировал восьмым, отстав от победителей на 2 минуты и 49 секунд. На двоих эстонские биатлонисты совершили семь промахов.

Всего гонку смогли завершить 22 команды из 23.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

В понедельник председателю горсобрания Нарва-Йыэсуу выразят недоверие
Дело о жестоком убийстве таксиста: суд вынесет решение в понедельник
В ходе разгона митинга в Батуми пострадали десятки человек
Келли Сильдару завоевала серебро на X-Games в Осло
Умер бывший ректор Тартуского университета Пеэтер Тульвисте
"Политрулет": вампир Тальвик, пушкинист Вакра, партийные Пукки и маардуские джентльмены

Артур Тальвик стал партийным, Вилья Тоомаст начала работать психологом, Райнер Вакра прочитал в честь 8 марта стихи Пушкина, а маардуским депутатам-женщинам выдали премию - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Полиция ФРГ заявила о предотвращении теракта в торговом центре
Спринтерские гонки в Отепя выиграли биатлонисты из Франции и России
В Нарве водитель под наркотиками устроил ДТП
Мнение / Интервью
Андрей Крашевский: Европейский союз переходит к разноскоростной интеграции

Евросоюз начинает склоняться к выходу из кризиса за счет перехода к модели разноскоростной интеграции, при которой члены сообщества будут свободны углублять сотрудничество друг с другом по определенным направлениям политики независимо от позиции других стран ЕС. Новый подход несет в себе как преимущества, так и риски, в том числе для стран Восточной Европы.

Ратас: я жил во времена оккупации и знаю, каково это
Криштафович готов дать бой Тальвику: стиль руководства Свободной партией нужно менять
Сергей Шнуров: ненормативная лексика нужна в русском языке так же, как и запятые
Ида-Вирумаа
Мужчина упал со смотровой площадки у водопада Валасте в Ида-Вирумаа
MISA в этом году откроет 12 языковых кафе в Ида-Вирумаа
Инициатор референдума об автономии Нарвы Владимир Чуйкин хочет получить "мэрское" пособие
Парламентская комиссия отправилась в Ида-Вирумаа обсуждать проблемы российского транзита
В Нарве открывается инфоярмарка учебных заведений "Ориентир"
Выбор редакции
Скандал в центре "Сальме": картины с обнаженными телами сначала сняли - потом вернули
С 1 апреля пенсии в Эстонии вырастут на 5,1%
В квартире в Таллинне тяжелые ожоги получила сирийская беженка
Eesti Laul
Финал конкурса Eesti Laul 2017 смотрели 290 000 телезрителей
Лаура и Койт обошли Керли на конкурсе Eesti Laul на 20 000 голосов
Лаура и Койт Тооме поедут на Евровидение не впервые
За рубежом
В пригороде Мосула обнаружено массовое захоронение жертв ИГ
Яна Тоом посетила Алеппо
Эрдоган обвинил Нидерланды в фашизме из-за отказа принять самолет главы турецкого МИДа
Акции протеста в центре Хельсинки прошли спокойно
Трамп: настало время заключить сделку между Израилем и Палестиной
ООН заявила о крупнейшем гуманитарном кризисе с конца Второй мировой войны
Эстония
В понедельник обвиняемый в убийстве бывший полицейский предстанет перед судом

В понедельник, 13 марта, в Харьюском уездном суде начнется процесс по деле об убийстве 41-летнего мужчины в столичном районе Ласнамяэ. Трагический инцидент произошел в сентябре прошлого года.

В Viru Keskus изрисовали маркером фотографии почетного караула у Бронзового солдата
Более сотни рыбаков собрались на праздник закрытия зимней рыбалки на Чудском озере
В фонд борьбы с раком "Подаренная жизнь" поступило рекордное число обращений
Паром Tiiu отправился из Турции в Эстонию
В Эстонию приедет с визитом командующий ВС США и НАТО в Европе
Развитию Ласнамяэ мешает дефицит парковочных мест
Экономика
Урве Пало посетит Японию с делегацией эстонских бизнесменов
Finnair предложил пассажирам компромиссные варианты во время забастовки в аэропорту Хельсинки
10.03
Депутаты Рийгикогу пообещали предпринимателям восстановить диалог с Россией
10.03
ВИДЕО: последние разработки ВПК Эстонии
09.03
Концерн Maag Grupp скупил долги Tere в расчете включить в свой состав молочного производителя
09.03
Быстрый рост зарплат увеличил спрос на недвижимость в Таллинне
09.03
Минфин обещает не применять залоговый подоходный налог в массовом порядке
Спорт
В миксте на этапе Кубка IBU в Отепя победили россияне
В Ласнамяэском спортхолле прошел молодежный турнир по дзюдо памяти Владимира Клинкова
Контавейт уступила Павлюченковой на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе
Программу второго тура чемпионата Эстонии по футболу откроет матч "Нымме Калью"-"Флора"
ВАДА запустило мобильное приложение для борьбы с допингом
Спринтерскую гонку в Отепя выиграла россиянка, Регина Оя заняла 40-е место
Эстонские биатлонисты неудачно выступили в смешанных эстафетах в Отепя
Команда Тартуского университета вышла в полуфинал ББЛ
Контавейт вышла в основную сетку турнира в Индиан-Уэлссе
Культура
СМИ: Андрей Кузичкин претендует на пост худрука Русского театра

Российский политэмигрант Андрей Кузичкин участвует в конкурсе на замещение должности художественного руководителя Русского театра.

На пост худрука Русского театра претендуют уже 16 кандидатов
Завтра в Центре русской культуры стартует новый сезон КВН Эстонии
Выставка в Тарту призвана показать, что в Эстонии уровень свободы искусства выше российского
Разное
Эстонские охотники готовятся к выставке трофеев
На следующей неделе синоптики обещают весеннюю погоду
РПЦ будет отмечать День святого Патрика
Институт развития здоровья изменил рекомендации по здоровому питанию
ФОТО: в Женеву съехались все производители автомобилей
07.03
В феврале эфирный рейтинг ETV+ пошел на спад
07.03
В среду днем жители района Каламая останутся без горячей воды и отопления
07.03
Весной парламент назначит новых экспертов в совет ERR
Последние новости
12:56
В понедельник председателю горсобрания Нарва-Йыэсуу выразят недоверие
11:59
В понедельник обвиняемый в убийстве бывший полицейский предстанет перед судом
11:42
В миксте на этапе Кубка IBU в Отепя победили россияне
11:15
Дело о жестоком убийстве таксиста: суд вынесет решение в понедельник
10:59
В ходе разгона митинга в Батуми пострадали десятки человек
10:29
В Нарве водитель под наркотиками устроил ДТП
10:15
Истребители НАТО продолжат тренироваться в небе над Эстонией
11.03
Келли Сильдару завоевала серебро на X-Games в Осло
11.03
В воскресенье небольшая облачность, без осадков, +1.. +6
11.03
В Viru Keskus изрисовали маркером фотографии почетного караула у Бронзового солдата
11.03
В Ласнамяэском спортхолле прошел молодежный турнир по дзюдо памяти Владимира Клинкова
11.03
Более сотни рыбаков собрались на праздник закрытия зимней рыбалки на Чудском озере
11.03
В фонд борьбы с раком "Подаренная жизнь" поступило рекордное число обращений
11.03
Актуальная камера 11.03.2017 (20:00)
Эстония
Умер бывший ректор Тартуского университета Пеэтер Тульвисте
Проект Домов эстонского языка буксует из-за разногласий в коалиции
Новые требования к продаже безрецептурных лекарств вызывают вопросы у аптекарей