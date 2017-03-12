В миксте на этапе Кубка IBU в Отепя победили россияне ({{commentsTotal}})
Российские биатлонисты Анна Никулина и Юрий Шопин в воскресенье, 12 марта, стали первыми в миксте на этапе Кубка IBU в Отепя.
Российский тандем завершил гонку с результатом 35 минуты 24,4 секунды, одним штрафным кругом и пятью промахами.
Второе место заняли норвежцы Текла Брюнли и Кристофер Скьелвик (+8,4 сек), тройку замкнули шведы Ингела Андерссон и Тобиас Арвидсон (+26,9).
Эстонский дуэт Регина Оя/Тарви Сикк финишировал восьмым, отстав от победителей на 2 минуты и 49 секунд. На двоих эстонские биатлонисты совершили семь промахов.
Всего гонку смогли завершить 22 команды из 23.
Редактор: Сергей Михайлов